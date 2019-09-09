Андрей Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области
Действующий глава Волгоградской области набрал 76,81% голосов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.
На втором месте оказался Алексей Буров, который заручился поддержкой 11,39% избирателей. Владимир Рублев набрал 6,26%. У Сергея Полещука — 3,39%.
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Явка на выборах губернатора в Волгоградской области равнялась 41,23%.
В единый день голосования 8 сентября в регионе выбирали нового главу и депутатов областной думы.
На пост губернатора претендовали Андрей Бочаров, которого выдвинула «Единая Россия», Алексей Буров, представляющий КПРФ, Владимир Рублев (кандидат от ЛДПР) и Сергей Полещук (партия «Справедливая Россия»).
Среди кандидатов на депутатский мандат в областной думе были представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».