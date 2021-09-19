Аналитик назвал главную интригу ночи подсчета голосов после выборов в Госдуму-2021

Заместитель директора центра прикладных исследований и программ Александр Зябрев в эфире «360» рассказал, чем его смогли удивить выборы в Госдуму. Он подчеркнул, что подсчет голосов держит серьезную интригу — сможет ли пятая партия преодолеть пятипроцентный порог или нет.

«Удивляет и очень радует тот успех, которого достигли „Новые люди“. Сейчас, получается, главная интрига подсчета ночи голосов — смогут ли они удержаться на пятипроцентном барьере. потому что пока, мы видим, их процент снижается», — отметил он.

Зябрев также добавил, что у «Справедливой России» ситуация складывается совсем по другому: по первым результатам партия едва перешла пятипроцентный порог, однако чем больше бюллетеней обрабатывается, тем больше голосов она получает.

«Уверенно по мере движения с Дальнего Востока набирает „Единая Россия“. Если начинала она с 36% по данным обработки 9%, то сейчас мы видим уже 43,5% — наверное, будет и дальше набирать», — подчеркнул он.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах страны люди также голосовали на муниципальном и региональном уровнях. Сделать свой выбор можно было в участках или дистанционно (для нескольких регионов).