Алексей Журавлев зарегистрировался в Тамбове как кандидат в депутаты Госдумы

Лидер партии «Родина» подал документ в тамбовский областной избирком. Журавлев выдвигается в ГД от региона по одномандатному округу.

29 июля депутат подал необходимые для участия в предстоящих выборах документы в Избирательную комиссию Тамбовской области. Алексей Журавлёв зарегистрировался как кандидат по 177 одномандатному округу. Весь процесс занял две минуты. Представитель избиркома сообщил, что окончательное решение о допуске политика на выборы будет принято 5 августа после проверки всех документов.

«Как всегда оперативно», — с улыбкой прокомментировал процесс Алексей Журавлев.

Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут в сентябре 2021 года. Процесс голосования займет три дня с 17 по 19 числа. Одновременно также пройдут выборы в местные законодательные органы сразу в нескольких регионах.