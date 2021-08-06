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    06 августа 2021, 17:41

    Алексей Дюмин подал документы для регистрации на выборы главы Тульской области

    Анатолий Минкин

    Документы для регистрации на выборах губернатора Тульской области подал в местный избирком действующий глава региона Алексей Дюмин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную избирательную комиссию.

    Алексей Дюмин подал документы для регистрации на выборы главы Тульской области

    Алексей Дюмин на выборах губернатора идет как самовыдвиженец. Поэтому в списке документов он представил листы с подписями депутатов муниципальных образований Тульской области, финансовый отчет и подписи избирателей.

    В областной избирательной комиссии заявили, что решение о регистрации в качестве кандидата действующий губернатор узнает в течение 10 дней. Проверку подписей проведут при помощи системы ГАС «Выборы» и с привлечением графологов.

    На пост главы губернатора Тульской области также выдвинулись председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров Владимир Ростовцев, депутат регионального парламента Юрий Моисеев (партия «Коммунисты России») и депутат городской думы Владимир Исаков (КПРФ).

    Они должны сдать документы для регистрации до 9 августа. Выборы губернатора Тульской области пройдут с 17 по 19 сентября.

    Для Алексея Дюмина это будут вторые выборы на пост губернатора Тульской области. Первые он выиграл в 2016 году, набрав 84,19% голосов.