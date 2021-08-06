Алексей Дюмин подал документы для регистрации на выборы главы Тульской области

Документы для регистрации на выборах губернатора Тульской области подал в местный избирком действующий глава региона Алексей Дюмин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Алексей Дюмин на выборах губернатора идет как самовыдвиженец. Поэтому в списке документов он представил листы с подписями депутатов муниципальных образований Тульской области, финансовый отчет и подписи избирателей.

В областной избирательной комиссии заявили, что решение о регистрации в качестве кандидата действующий губернатор узнает в течение 10 дней. Проверку подписей проведут при помощи системы ГАС «Выборы» и с привлечением графологов.

На пост главы губернатора Тульской области также выдвинулись председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров Владимир Ростовцев, депутат регионального парламента Юрий Моисеев (партия «Коммунисты России») и депутат городской думы Владимир Исаков (КПРФ).

Они должны сдать документы для регистрации до 9 августа. Выборы губернатора Тульской области пройдут с 17 по 19 сентября.

Для Алексея Дюмина это будут вторые выборы на пост губернатора Тульской области. Первые он выиграл в 2016 году, набрав 84,19% голосов.