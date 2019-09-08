Александр Осипов лидирует на выборах губернатора Забайкалья

Временно исполняющий обязанности главу Забайкальского края Александр Осипов получил 89,99% голосов избирателей после обработки 11,54% протоколов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

На эти выборы Александр Осипов пошел в качестве самовыдвиженца. Второе место в борьбе за пост губернатора Забайкальского края занимает кандидат от «Партии пенсионеров» Елена Краузе с результатом 3,32% голосов.

На третьем месте кандидат от «Патриотов России» Вячеслав Ушаков. За него проголосовали 2,33% от пришедших на участки. Последнее место с результатом 1,79% голосов получила Яна Шпак, выдвинутая на выборы «Партией Роста».

В краевом избиркоме уточнили, что на избирательные участки пришли 240 тысяч жителей или 30,3% от тех, кто имеет право голоса в регионе. Данные представлены на 18:00 по местному времени (12:00 мск.)

Это ниже, чем во время прошлых выборов губернатора в 2016 году, но на 10% выше, чем на выборах в местное Законодательное собрание.