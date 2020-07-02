Поправки к Конституции одобрили 78%. Обработано 97,84% бюллетеней

Внесение поправок в Конституцию одобрили 78,06% проголосовавших, 21,13% высказались против. Такие данные привел ЦИК после обработки 97,84% протоколов с избирательных участков.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Во всех регионах России оно признано состоявшимся. Не поддержали поправки, только в одном субъекте — Ненецком автономном округе. За изменения в Конституции там проголосовали 45,01%, против — 53,98% (по итогам обработки 90,91% протоколов). Явка в регионе составила 58,59%. Ненецкий округ является самым малочисленным регионом России с 33,9 тысячи зарегистрированных избирателей.

Процент одобряющих поправки разнится от региона к региону. Так, на Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области он составил около 62%. В Курганской области, Хакасии, Красноярском крае за изменения проголосовали порядка 70%. В Туве поправки одобрили почти 97%.

В столичном районе Раменки на одном из участков аннулировали итоги голосования из-за видео со вбросом бюллетеней.