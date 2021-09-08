10 причин поддержать «Единую Россию» на выборах в Мособлдуму

«Единая Россия» — единственная партия, которая так открыто обсуждает с жителями развитие Московской области. Предвыборную программу собрали из более 400 тысяч наказов, которые прислали избиратели. Ее назвали Программой перемен и утвердили на съезде. В документе нет пустых обещаний и популистских планов. Команду подмосковного отделения партии «Единая Россия» на предстоящих выборах возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вот 10 причин, по которым поддержать «Единую Россию» на выборах в Московскую областную думу— значит подержать перемены и развитие Подмосковья на ближайшие пять лет.

Доступная и качественная медицина

В ближайшие пять лет в Московской области проведут капитальный ремонт поликлиник. Построят 21 учреждение здравоохранения. Все медицинские учреждения оснастят современным оборудованием для качественного лечения жителей и диагностики. Также там появятся «Добрые комнаты» для детей.

Обновят автопарк скорой медицинской помощи. Дополнительную финансовую поддержку получат работники учреждений здравоохранения.

Адресная социальная помощь

Размер выплат в рамках материнского капитала необходимо увеличить, в возможность применения полученных средств нужно расширить. Соответствующие законопроекты уже находятся в разработке подмосковного отделения «Единой России». Дополнительные меры поддержки получат одинокие мамы.

Расширят льготные категории граждан, которые получат бесплатные путевки в санатории и на курорты. Ветеранов, инвалидов и детей, оставшихся без родителей, продолжат обеспечивать жильем. Программа для пожилых жителей Подмосковья «Активное долголетие» получит дополнительное развитие.

Качественное образование

В Московской области до 2025 года построят 150 детских садов и 54 школы. Это позволит окончательно решить вопрос со второй сменой и очередями в дошкольные учреждения.

В течение ближайших трех лет появятся еще 127 образовательных центров «Точка роста». Всем работникам сферы образования повысят зарплаты.

Комфортная городская среда

Программа по ремонту домов в Подмосковье продолжится. До 2025 года необходимые работы проведут в 5449 домах. В рамках программы «Социальная газификация» к газоснабжению подключат 110 тысяч домов до конца 2022 года. Этот проект реализуется в регионе ускоренными темпами.

Комфортная городская среда невозможна без мест, где могут отдохнуть жители. Для организации рекреационных зон в Подмосковье запустят программу «Парки в лесу».

Достойные зарплаты и развитие экономики

Московская область остается одним из лидеров по привлечению в регион инвесторов. В программе регионального отделения «Единой России» предусмотрена поддержка в реализации 1042 инвестиционных проектов и привлечение 1380,6 миллиарда рублей от потенциальных инвесторов. Реализация этой программы создаст 182,4 тысячи новых рабочих мест.

Среди целе — увеличить долю оклада в зарплате бюджетников.

Помощь сельскому хозяйству

Предвыборная программа подмосковного отделения партии «Единая Россия» предусматривает увеличение темпов развития сельского хозяйства. В Подмосковье фермеры уже получают субсидии для компенсации затрат при закупке техники.

«Единая Россия» предложила ввести дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства, задействованного в сельском хозяйстве.

Развитие бизнеса

Ведение малого и среднего бизнеса а Московской области серьезно упростили. В Подмосковье работают индустриальные и технопарки, особые экономические зоны, куда стремятся предприниматели.



В «Единой России» предложили провести модернизацию системы государственного регулирования бизнеса и преобразование службы занятости в современные кадровые центры, где предприниматели смогут найти себе работников.

Дороги и транспорт

За последние годы в Московской области реализовали несколько крупных транспортных проектов. Для автомобилей открыли ЦКАД и пустили электрички по первым двум линиям МЦД.

В ближайшее время в регионе построят новые путепроводы, мосты и съезды. Запустят новые линии МЦД.

Экология

В приоритете остаются вопросы экологии. В Подмосковье закрыли все свалки, ввели раздельный сбор мусора. Отходы теперь перерабатывают на специальных комплексах.

Строительство заводов по термической переработке отходов и открытие дополнительных комплексов по переработке полностью решат вопрос с отходами. «Единая Россия» предложила ввести дополнительную систему регулирования выбросов предприятий.

Спорт и культура

Подмосковье стало местом притяжения туристов со всей России. Для дальнейшего развития необходимо создавать инфраструктуру.

В Подмосковье продолжают ремонтировать и строить новые стадионы, физкультурные центры и бассейны. Спорт становится доступен каждому жителю региона. Нужно продолжать идти вперед и реализовывать уже запущенные проекты.

С полным текстом программы подмосковного отделения партии «Единая Россия» можно ознакомиться на сайте.

Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».