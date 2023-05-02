Власть 02 мая 2023, 15:49 Звук трамвая назвали символом возрождения мирной жизни в Мариуполе Президент Путин: звук трамвая — признак возрождения жизни в Мариуполе РИА «Новости»

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Звук трамвая является одним из признаков возрождения мирной жизни в Мариуполе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе мероприятия по случаю возобновления трамвайного движения в городе. Глава государства присоединился к событию по видеосвязи, сообщил ТАСС.

По его словам, в Мариуполе уже заметны разные признаки возрождающейся жизни. В том числе, таким символом стал звук курсирующего трамвая.

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«В Мариуполе звук трамвая — это один из таких зримых и на слух воспринимаемых символов возрождения», — сказал он.

Одна из приглашенных на церемонию женщин-ветеранов сравнила происходящее с возращением мира в блокадный Ленинград. Глава государства согласился с ней.

«Так было в блокадном Ленинграде. Судя по всему, неслучайно вы сейчас об этом вспомнили. То же самое происходит и в новых субъектах Федерации», — добавил российский лидер.

Во вторник, 2 мая, в Мариуполе возобновили движение трамваев по маршруту № 10 «Горбольница № 2 — Энергоучасток». Специалисты ввели в строй свыше 10 километров пути. Глава государства поздравил жителей города с этим событием и пожелал дальнейших успехов.