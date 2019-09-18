Звездные войны или космические монстры. Зачем космонавтам оружие?

Роскосмос раскрыл происхождение дырки в «Союзе». Но никому о нем не расскажет Подробнее

Глава Роскосмоса рассказал, что решение о разработке трехствольного пистолета приняли в советское время, когда огнестрельное оружие входило в стандартную экипировку экипажей. По его словам, необходимость обеспечить космонавтов пистолетами возникла вновь, поскольку пилотируемые программы переносят на космодром Восточный. Посадка корабля может произойти в малонаселенной местности, покрытой дикими лесами.

Возвращение на Землю связано с риском для жизни не меньше, чем сам полет в космос. Существует вероятность, что во время посадки спускаемая капсула приземлится в труднодоступной местности, где экипаж сможет полагаться только на себя до прибытия помощи.

По этой причине первых советских космонавтов и отправляли в полет со стандартным пистолетом Макарова. О создании специального оружия заговорил первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов. В этой необходимости он убедился на личном опыте, когда вместе с Павлом Беляевым после исторического полета провел несколько суток в тайге.

После этого на свет появился охотничий неавтоматический трехствольный пистолет, однако в 2007 году оказалось, что срок годности всех патронов истек, а новые не производили с 90-х. Спустя 12 лет этот вопрос вновь подняли по просьбе самих космонавтов.