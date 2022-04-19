Звездам, выступившим против спецоперации на Украине, предложили запретить выступать в России

Российским артистам, выступившим против спецоперации РФ на Украине, могут запретить выступать на родине. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Об этом сообщило официальное СМИ нижней палаты парламента «Дума ТВ».

Он отметил, что многие артисты сейчас уехали заграницу, сославшись на отпуск. На самом деле они уехали во временную эмиграцию, предположил Власов. По его мнению, после успешного завершения спецоперации этим звездам нужно запретить въезд на территорию РФ.

«Кого ни спросишь — „мы в отпуске“. В Израиле, в Эмиратах, во Франции, в других странах. Если мы будем с вами молчать и никак на это не реагировать, то тогда, когда закончится успехом спецоперация на Украине, все опять „ручейком“ побегут в РФ», — сказал депутат.

Он призвал коллег «действовать жестче» с уехавшими артистами и запретить им любую деятельность на территории России. Также Власов заявил, что деятелям шоу-бизнеса необходимо окончательно определиться с политической позицией.

«Мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, уехали за границу и при этом продолжают носить звание заслуженных артистов Российской Федерации, ходить на ток-шоу, давать интервью за бешеные деньги. Они не должны вернуться сюда! Вы должны выбрать: либо вы с Россией, либо вы с убийцами-фашистами», — подчеркнул депутат.