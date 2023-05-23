Власть 23 мая 2023, 09:54 Звания «Городов-героев» предложили присвоить Донецку и Луганску в Госдуме Депутат Госдумы Слуцкий: Донецк и Луганск должны получить звания «Городов — Героев» РИА «Новости»

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В Госдуме предложили присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой». Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Наши Донецк и Луганск должны получить звания „Городов — Героев“! Такие предложения звучат <…> давно <…>. Считаем их справедливыми и своевременными», — отметил глава комитета Госдумы.

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Он сравнил столицы ДНР и ЛНР с городами-героями Великой Отечественной войны. По словам Слуцкого, Донецк и Луганск сражаются с нацистами уже более 3700 дней.

По его словам, жители столиц каждый день отстаивают свое право на мирную жизнь и возможность говорить на родном языке. За девять лет в городах погибло более пяти тысяч мирных жителей.

Лидер ЛДПР счел, что подвиг Донецка и Луганска заслуживает самого высокого признания. Он отметил, что необходимые поправки в законодательство уже готовят.

Ранее Слуцкий призвал максимально жестко ответить Украине на атаку беспилотников на Кремль.