Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского
Путин подписал указ о присвоении гвардейского наименования 80-му танковому полку
Почетное наименование гвардейский получил 80-й танковый Краснознаменный полк. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
В тексте указа говорится, что почетное наименование полк получил за героизм и отвагу личного состава.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», — говорится в тексте документа.
Получивший почетное наименование полк входит в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.