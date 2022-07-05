Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку звание гвардейского

Почетное наименование гвардейский получил 80-й танковый Краснознаменный полк. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что почетное наименование полк получил за героизм и отвагу личного состава.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 80 танковому Краснознаменному полку почетное наименование „гвардейский“ и впредь именовать его: 80 гвардейский танковый Краснознаменный полк», — говорится в тексте документа.

Получивший почетное наименование полк входит в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.