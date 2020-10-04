Зрение Фургала ухудшилось в СИЗО

«Мы спросили его о самочувствии, поскольку ходит много слухов о том, что его избили. Он ответил: „Я здоров, у меня все нормально, я просто очень разозлен!“» — отметила она.

Однако Фургал рассказал еще и о стремительном падении зрения. Литвинович привела слова бывшего губернатора: «Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже».

В СИЗО не работает офтальмолог, поэтому член Общественной наблюдательной комиссии порекомендовала отправить всех к этому врачу в СИЗО №1 «Матросская тишина». В «Лефортове» уже несколько человек заявили о проблемах со зрением.

Кроме того, Фургал пожаловался, что ему не передают адресованные ему письма. А еще ему не разрешают конфиденциально поговорить с адвокатами.

«Фургал был разозлен ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным», — добавила Литвинович.

Ранее с Фургала потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей. Такую сумму потерпевшие по его делу сочли достаточной для компенсации морального ущерба.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске в ночь на 9 июля. Бывшему губернатору предъявили обвинения в трех преступных эпизодах. По версии следствия, он организовал убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушение на предпринимателя Александра Смольского в 2004–2005 годах. Фургалу грозит пожизненное заключение.