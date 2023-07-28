Власть 28 июля 2023, 18:56 Зоозащитница Федюнина поддержала идею введения налога для заводчиков животных

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В России могут ввести налоги для заводчиклв животных. С такой инициативой выступили члены Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, сообщил «Ридус».

Эта идея уже нашла поддержку у общественников. По мнению главы организации «Зооправо» Анастасии Федюниной, государство уже давно должно было взять на контроль людей, которые занимаются разведением кошек и собак. Потому что делают это люди нередко с нарушением закона. Продают животных за большие деньги, а налоги не платят.

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