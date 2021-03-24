Золотую медаль Афин вручат Мишустину

В знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции главу российского правительства Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Золотая медаль за заслуги перед городом Афины будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года», — цитирует сообщение афинской мэрии «Вечерняя Москва».

По данным издания, Мишустин пробудет в Греции два дня. Он представит Россию на церемонии, посвященной 200-летию начала греческой национально-освободительной революции, которая длилась с 1821 по 1828 годы.