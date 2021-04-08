Золотов заявил о значительном снижении уровня угрозы терактов на Северном Кавказе

За последние годы на Северном Кавказе существенно снизился уровень террористической угрозы. С малочисленными радикальными ячейками ФСБ, МВД и Росгвардия справляются совместными силами.

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС напомнил, что с 2017 года Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе руководит Росгвардия.

«За этот период совместными усилиями в регионе удалось добиться существенного снижения террористической угрозы», — подчеркнул он.

Золотов не стал отрицать существование отдельных малочисленных радикальных ячеек. Их деятельность своевременно купируют благодаря реализации «оперативных наработок ФСБ, МВД и Росгвардии».

Недавно в Чечне, напомнил глава Росгвардии, ликвидировали причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году боевика. Участие в спецоперации принимали и росгвардейцы.

Сотрудники ведомства борются с террористической угрозой в Сирии. С 2018 года в республике находится ограниченный контингент войск Росгвардии.

«Наш опыт оказался востребован на этой многострадальной земле», — заметил Золотов. Военнослужащие обеспечивают безопасность гуманитарных миссий, сопровождают колонны и помогают разминировать местность.