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    08 апреля 2021, 03:45

    Золотов заявил о значительном снижении уровня угрозы терактов на Северном Кавказе

    Александра Ломейко

    За последние годы на Северном Кавказе существенно снизился уровень террористической угрозы. С малочисленными радикальными ячейками ФСБ, МВД и Росгвардия справляются совместными силами.

    Золотов заявил о значительном снижении уровня угрозы терактов на Северном Кавказе

    Глава Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС напомнил, что с 2017 года Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе руководит Росгвардия.

    «За этот период совместными усилиями в регионе удалось добиться существенного снижения террористической угрозы», — подчеркнул он.

    Золотов не стал отрицать существование отдельных малочисленных радикальных ячеек. Их деятельность своевременно купируют благодаря реализации «оперативных наработок ФСБ, МВД и Росгвардии».

    Недавно в Чечне, напомнил глава Росгвардии, ликвидировали причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году боевика. Участие в спецоперации принимали и росгвардейцы.

    Сотрудники ведомства борются с террористической угрозой в Сирии. С 2018 года в республике находится ограниченный контингент войск Росгвардии.

    «Наш опыт оказался востребован на этой многострадальной земле», — заметил Золотов. Военнослужащие обеспечивают безопасность гуманитарных миссий, сопровождают колонны и помогают разминировать местность.