«Знает толк в травле». Захарова ответила на призыв Роулинг к отставке Джонсона

Писательница Джоан Роулинг призвала британского премьера Бориса Джонсона оставить свой пост. На ее заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила Роулинг о ее скандальном опыте.

«Пройдя сама через „культуру отмены“, она знает толк в травле. Они не понимают главного: на то, что сейчас творится в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине и других западных столицах, весь мир смотрит как на повадки дикарей», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Говоря о травле, она имела в виду скандальную историю, когда Роулинг обвинили в трансфобии. По словам Захаровой, те, кто причисляют себя к передовым странам с развитыми демократиями. стали уже даже хуже всеобщих посмешищ.

«Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — заключила она.

Ранее Роулин выступила за скорейшую отставку премьер-министра Великобритании. Она заявила, что нужно прекратить «рыть себе могилу, когда лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра».