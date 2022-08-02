Злоумышленники взломали страницу Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

Страницу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» взломали злоумышленники. Его последний лично написанный пост был посвящен Военно-морскому флоту. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник политика Олег Осипов.

«Администрация „ВКонтакте“ и те, кому положено, разберутся с людьми, взломавшими страницу и написавшими удаленную запись», — сказал он.

Накануне на странице Медведева появился большой пост, посвященный нынешнему положению дел в международной геополитике. Однако позднее его удалили, последним постом осталось поздравление моряков с Днем ВМФ.

Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале выразила мнение, что страницу Медведева однозначно взломали, поскольку риторика высказываний была слишком резкой.

Политолог Сергей Старовойтов расценил пост политика как тестирование готовности общества к монархии и анонс создания новой политической силы взамен партии «Единая Россия».