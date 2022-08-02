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    02 августа 2022, 10:48

    Злоумышленники взломали страницу Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

    Помощник зампредседателя Совбеза Осипов сообщил о взломе страницы Медведева во «ВКонтакте»

    Максим Зинкин

    Страницу заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте» взломали злоумышленники. Его последний лично написанный пост был посвящен Военно-морскому флоту. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник политика Олег Осипов.

    «Администрация „ВКонтакте“ и те, кому положено, разберутся с людьми, взломавшими страницу и написавшими удаленную запись», — сказал он.

    Накануне на странице Медведева появился большой пост, посвященный нынешнему положению дел в международной геополитике. Однако позднее его удалили, последним постом осталось поздравление моряков с Днем ВМФ.

    Журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале выразила мнение, что страницу Медведева однозначно взломали, поскольку риторика высказываний была слишком резкой.

    Политолог Сергей Старовойтов расценил пост политика как тестирование готовности общества к монархии и анонс создания новой политической силы взамен партии «Единая Россия».