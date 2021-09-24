Злостным нарушителям ПДД запретят «таксовать»

Автовладельцам, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), могут запретить управлять легковыми такси. Об этом сказано в законопроекте, разработанном Минтрансом России. Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства, также предлагается разрешить перевозки пассажиров и багажа физическим лицам-самозанятым. Для этого они должны заключить договоры со службами заказов.

«Иными словами, проектируется схема обязательной работы перевозчиков-самозанятых через службу заказа, что позволит контролировать деятельность таких перевозчиков через сведения, предоставляемые службами заказа в региональную информационную систему», — пояснили в Минтрансе. Служба заказа будет нести с перевозчиком солидарную ответственность за причиненный в процессе перевозки вред.

В случае принятия законопроекта, будут ликвидированы ранее существовавшие правовые пробелы в области перевозки пассажиров такси. В министерстве уверены, что безопасность и комфорт пассажиров повысятся.

По данным МВД России за январь–июль 2021 года по вине водителей такси произошли 1,9 тысячи дорожных аварий. Пострадали 2,4 тысячи человек, погибли — 69.