Злостных хулиганов предложили лишать прав

Госдума приступила к разработке проекта, предусматривающего увеличение штрафов за повторное мелкое хулиганство и лишение прав за злостные нарушение, допущенные с использованием автомобиля. Ранее штрафовалось только повторное мелкое хулиганство в интернете.

Как сообщила РИА «Новости» автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, норма ужесточит ответственность за повторное и многократное мелкое хулиганство.

Депутат добавила, что идея ужесточения ответственности появилась после случая во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно обрызгал водой из лужи пешеходов. Он снял свою выходку и похвастался ею в Сети. «Бесплатная мойка улиц», — прокомментировал он свой поступок на ролике.

Инцидент произошел 26 июня, когда во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Хулигана по суду оштрафовали на 80 тысяч рублей. Молодой человек раньше уже был замечен в автохулиганстве, когда перегородил своей машиной подъезд жилого дома во время празднования Дня Победы.

«Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих», — сказала Вторыгина. Она предположила, что единственным мотивом этого поступка стало откровенное презрение к окружающим.

Вторыгина предупредила, что распространенный через интернет случай бытового хамства мог стать вирусным.

«Мы можем столкнуться с целой чередой подобных выходок со стороны автохамов, желающих перенять эстафету», — резюмировала депутат.