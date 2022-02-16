Зюганова выписали из больницы

Главу КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Он сообщил, что нормально себя чувствует и вернулся к работе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — рассказал Зюганов.

Он попал в Центральную клиническую больницу в Москве в феврале с симптомами ОРВИ. Компьютерная томография показала, что у политика нет поражения легких.

Пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко позже заявил, что Геннадий Зюганов решил остаться в больнице на два-три дня для профилактики.

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский остается в ЦКБ с начала февраля, у него подтвердился ковид. Зюганов рассказал, что не встречался с коллегой в больнице из-за ограничений по COVID-19.

По последней официальной информации, состояние Жириновского оценивается как стабильное. В ЛДПР опровергли информацию разных СМИ о тяжелом состоянии политика. В партии надеются, что скоро Жириновский сможет лично обратиться к публике и пресечь все слухи о своем здоровье.