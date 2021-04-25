Зюганова единогласно переизбрали председателем ЦК КПРФ

Лидер Компартии Геннадий Зюганов единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета партии. Голосование проходило на съезде КПРФ в подмосковном Рождествено.

Там же избрали заместителей Зюганова. Первыми замами стали Иван Мельников и Юрий Афонин, сообщил ТАСС.

Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко не вошли в обновленный президиум ЦК, рассказал РБК пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Причину такого решения он объяснить не смог, отметив, что свои кандидатуры в состав президиума предлагает председатель партии.

Геннадию Зюганову 76 лет. В 1980-х он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. После создания Компартии РСФСР в 1990 году стал секретарем ЦК и членом политбюро партии. После запрета партии в 1991 году Зюганов входил в движение «Отчизна».

Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ с момента ее образования в 1993 году.

В субботу, 24 апреля, прошел первый, отчетно-выборный этап съезда Компартии. Второй этап состоится в июне и будет посвящен сентябрьским выборам в Госдуму.