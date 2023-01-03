Власть 03 января 2023, 14:04 Зюганов заявил о необходимости встречи Путина с лидерами думских фракций Лидер КПРФ Зюганов: встреча Путина с руководством Думы и фракций готовится, она необходима РИА «Новости»

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Встречу президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций нижней палаты парламента необходимо провести не откладывая, заявил в беседе с РИА «Новости» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что такое мероприятие готовится. На повестку встречи, по его мнению, нужно вынести обсуждение «всех проблем».

«Мы готовы к этому. <…> Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций», — подчеркнул Зюганов.

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По его мнению, на встрече следует подвести итоги 2022 года, обменяться опытом.

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«Мы должны подвести итоги года, он был одним из самых сложных и ответственных. С другой стороны, этот год носит принципиальный характер», — пояснил политик.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС отметил, что Кремль своевременно сообщит о сроках встречи Путина с лидерами думских фракций. Он также обратил внимание, что такие мероприятия проводятся регулярно.

«Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — сказал Песков.

В последний раз общая встреча прошла 7 июля прошлого года. Ее провели в Екатерининском зале Кремля. Путин не раз проводил и отдельные встречи с руководителями фракций Госдумы.