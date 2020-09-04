Зюганов серьезно оговорился. Глава КПРФ заявил, что Гитлер сжигал в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь»

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов во время выступления в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны оговорился. Он сказал, что Адольф Гитлер в концлагерях жег в печах «русских, евреев и всю остальную сволочь».

«Мы трижды прикрывали хваленую Европу от ордынского нашествия. И Наполеона здесь расколотили — под Москвой — в щепки. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, цыган, поляков. И всю остальную сволочь», — сказал Зюганов.

Этот момент из речи коммуниста попал в Сеть. Однако на официальном сайте КПРФ в текстовой расшифровке речи нет слов про «всю остальную сволочь». «Здесь разгромили Гитлера», — говорится в релизе. Остальная часть фразы также вырезана из ролика на YouTube.

Также во время своего выступления лидер КПРФ высказался о событиях в Белоруссии. Он считает, что протесты финансируются Европой.

Ранее японцев возмутили опубликованные Минобороной РФ фото и документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. В частности, речь шла о Курильских островах.