Зюганов призвал украинцев не верить словам Европы о солидарности

Жителям Украины не стоит верить заверениям стран Европы в солидарности, так как они всегда готовы пожертвовать своими людьми. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«И все-таки — братья и сестры! Обращение к украинскому народу. <…> Наша европействующая элита — самозваная „аристократия“ — сегодня клянется вам в солидарности. Не верьте ей!» — призвал Зюганов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще русский публицист Николай Данилевский говорил о том, что Европа всегда готова принести свой народ в жертву злейшим врагам. Лидер партии подчеркнул, что нельзя верить предателям.

«Они всегда презирали в равной степени и великороссов, и малороссов. Сегодня главным препятствием на пути к восстановлению добрососедских отношений стоят агрессия Украины по отношению к Донбассу и позорный для Украины, пострадавшей от фашизма в годы Великой Отечественной, бандеровский режим», — заявил Зюганов.

Лидер партии напомнил, что в годы войны русские и украинцы сражались вместе, поэтому теперь Россия не может спокойно наблюдать за активизацией русофобии, размещением войск НАТО у границ страны и «дружественным» присутствием военных на Украине.