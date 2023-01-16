Власть 16 января 2023, 00:36 Зюганов призвал Россию предложить миру привлекательный образ развития Лидер КПРФ Зюганов: Россия должна активнее использовать народную дипломатию РИА «Новости»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что России нужно активнее использовать народную дипломатию, продвигать русский язык и предложить миру привлекательный образ развития. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на то, что США выделит средства на развитие у сербской молодежи «критического мышления».

«России в свою очередь нужно активнее использовать народную дипломатию, расширять сферы влияния, в том числе за счет обучения иностранных студентов, продвижения русского языка», — написал он.

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Ранее Госдепартамент США объявил о выделении 160 тысяч долларов молодежи Сербии для развития «критического мышления» на фоне отказа страны присоединиться к санкциям против России.

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Зюганов назвал этот прием «мягкой силой». По мнению депутата, это один из самых популярных способов американских властей для навязывания своих интересов. Депутат уверен, что этот транш «для насаждения американских ценностей» далеко не последний.