Власть 13 декабря 2023, 11:19 Зюганов признался, что консультировал Путина на «сталинской» даче по вопросу выборов Лидер КПРФ Зюганов рассказал, как «целый день» консультировал Путина по выборам РИА «Новости»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов консультировал президента России Владимира Путина после завершения выборов. Их встреча проходила на «сталинской» даче и заняла целый день. Об этом Зюганов заявил на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Путин захотел изучить сложившуюся политическую обстановку и попросил дать ему несколько советов.

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«Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — вспомнил Зюганов.

Глава КПРФ не озвучил подробности разговора и не сообщил, о каких именно выборах идет речь. По его мнению, Путин после беседы с ним «многое решил и попытался реализовывать».

Следующие выборы президента России планируют провести 17 марта 2024 года. По словам депутата Госдумы Сергея Обухова, КПРФ выдвинет своего кандидата после обсуждений. Члены фракции определят его, когда проголосуют за одного из трех основных претендентов. Ими стали лидер партии Геннадий Зюганов, зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и Николай Бондаренко.