Власть 15 декабря 2023, 22:25 Зюганов предложил «выпороть» того, кто выпустил Путина в мороз без шапки Зюганов возмутился, что Владимиру Путину разрешили ходить без шапки на морозе РИА «Новости»

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что президента России Владимира Путина выпустили в мороз без шапки во время участия в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске. Свое замечание он высказал на встрече главы государства с лидерами думских фракций в Госдуме. Трансляцию вел сайт Кремля.

«Я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Минус 15 градусов, я извиняюсь. Здоровье главнокомандующего — это здоровье нации. Делаю замечание», — сказал Зюганов.

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Путин улыбнулся в ответ и сказал, что принимает это на свой счет.

«А выпороть — это мы легко, это не заржавеет у нас за этим», — сказал глава государства.

Во время встречи в депутатами Путин заявил, что культура парламентаризма в России стала очень высокой. Это позволяет «не переходить к каким-либо крайностям». Он также отметил, что народ является единственным источником власти в РФ.