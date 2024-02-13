Власть 13 февраля 2024, 10:32 Зюганов назвал примерную дату послания Путина Федеральному собранию Лидер КПРФ Зюганов: Путин выступит с посланием ФС РФ в конце февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин огласит очередное послание Федеральному собранию в конце февраля. Председатель центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов объявил об этом на заседании парламентской фракции, сообщило РИА «Новости».

«[Послание] будет в конце февраля», — сказал он.

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Аналогичный срок называли источники агентства в губернаторском корпусе. По их словам, мероприятие пройдет 27–28 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка уже началась. Он не исключил, что оглашение послания состоится в конце февраля — начале марта.

В последний раз Владимир Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Он предложил создать фонд «Защитники Отечества», рассказал о развязанной против России информационной войне, оценил состояние экономики на фоне санкций.