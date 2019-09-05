Зюганов назвал Ленина величайшим человеком после Иисуса, Будды и Мухаммеда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает Владимира Ленина одним из самых великих людей в мире. В его личном списке он идет после Иисуса Христа, Будды и пророка Мухаммеда.

Зюганов усомнился, что кто-либо из КПРФ мог назвать людей «бичевней» и «быдлом» Подробнее

Зюганов отметил, что долгое время изучил биографию и работы Владимира Ильича. Руководитель КПРФ читал много и «с пристрастием». При этом каждый раз он открывал для себя «потрясающие вещи».

«Можете вообразить: человеку 25 лет, он находится в ссылке, берет и начинает готовить работу о развитии капитализма в России, проштудировал 500 источников и сделал предсказание, научные открытия, которые полностью оправдались в последующие 30 лет», — сказал политик. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что не может себе представить, как такое возможно было осуществить. При этом, по его мнению, Ленина нельзя ни с кем сравнивать.

«После Иисуса Христа, Мухаммеда и Будды он будет самым великим человеком на планете», — заключил лидер КПРФ.