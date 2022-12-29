Власть 29 декабря 2022, 19:49 Зюганов назвал чепухой призыв сняться с выборов в знак протеста против электронного голосования

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Лидер партии КПРФ даже не рассматривает возможности ответить на призыв журналиста и политика Максим Шевченко и отказаться от участия в выборах. Об этом в комментарии «Национальной службе новостей» заявил Геннадий Зюганов.

Ранее Шевченко заявил, что КПРФ следует отказаться от участия в любых выборах, а также сложить мандаты. Таким образом он предлагал партии выразить протест против дистанционного электронного голосования. Но Геннадий Зюганов этот призыв проигнорировал и назвал чепухой.

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Также исключил отказ от участия выборах и юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков. По его словам, партия против ДЭГ. Главным образом, потому что эту систему невозможно контролировать. Но несмотря на несогласие с ней, речи о мерах, предложенных Шевченко, не идет.

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