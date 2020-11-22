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    22 ноября 2020, 18:19

    Журналисты впервые побывали в комнате отдыха Путина в его резиденции

    Ксения Басырова

    Журналисты канала «Россия 1» взяли интервью у Владимира Путина в одной из комнат отдыха в резиденции президента. Корреспонденты попали в это помещение впервые.

    Резиденция президента расположена в Ново-Огареве. Путин пригласил журналистов в комнату отдыха, где находятся диван, два кресла, телевизор и небольшой стол. Помещение выполнено в светлых тонах.

    Корреспондент канала «Россия 1» Павел Зарубин заявил, что никто из работников СМИ до сих пор не видел, что находится в этой комнате. Он же рассказал, откуда взялась игрушка на столе президента, которая привлекла внимание многих журналистов.

    Оказалось, что это брелок, который лежал в подарочной коробочке вместе с табличкой с узорами и надписью Russia, сувенирными монетами в футляре и значком. В перерыве между сессиями саммита G20 Владимир Путин изучил содержимое подарка, выбрал понравившиеся вещи и положил их себе на стол.

    В этом году встреча участников G20 проходила онлайн из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин выходил в эфир из своей резиденции в Ново-Огареве.