Журналисты впервые побывали в комнате отдыха Путина в его резиденции

Резиденция президента расположена в Ново-Огареве. Путин пригласил журналистов в комнату отдыха, где находятся диван, два кресла, телевизор и небольшой стол. Помещение выполнено в светлых тонах.

Корреспондент канала «Россия 1» Павел Зарубин заявил, что никто из работников СМИ до сих пор не видел, что находится в этой комнате. Он же рассказал, откуда взялась игрушка на столе президента, которая привлекла внимание многих журналистов.

Оказалось, что это брелок, который лежал в подарочной коробочке вместе с табличкой с узорами и надписью Russia, сувенирными монетами в футляре и значком. В перерыве между сессиями саммита G20 Владимир Путин изучил содержимое подарка, выбрал понравившиеся вещи и положил их себе на стол.

В этом году встреча участников G20 проходила онлайн из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин выходил в эфир из своей резиденции в Ново-Огареве.