Журналисты узнали, какую тему Путин выбрал главной для 2021 года

«С большой долей уверенности можно говорить, что скоро президент объявит 2021 год „Годом науки“. Внутри ведомств еще идут споры, как трактовать это событие. Если уклон будет сделан в применение науки в промышленности, то бенефициарами будут Минобрнауки и Минпром», — пояснил собеседник издания.

Он уточнил, что, если речь пойдет о достижениях школьников и студентов, то кураторами станут Минобр и Минпросвещения. По словам источника, намеком на посвящение 2021 года науке являются выступления главы РФ. 4 декабря его встреча с главой «Сбера» Германом Грефом на конференции по искусственному интеллекту длилась два часа, хотя в прошлый раз на аналогичное мероприятие отвели 15 минут.

Менее чем через неделю президент вернулся к теме научных разработок на совещании с правительством. 9 декабря лидер государства заслушал отчеты по развитию 11 высокотехнологичных направлений. В частности освещались достижения в сферах искусственного интеллекта, мобильной сети пятого поколения, а также космических технологий.