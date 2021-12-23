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    23 декабря 2021, 11:31

    Журналисты прибыли на пресс-конференцию Путина. Видео

    Журналисты прибыли на пресс-конференцию Путина

    Максим Зинкин

    Журналисты прибыли в Центральный выставочный зал «Манеж» на Манежной площади, где пройдет 17-я пресс-конференция президента России Владимира Путина.

    Всего в мероприятии примут участие участие около 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

    Как правило, на пресс-конференции глава государства затрагивает большой спектр вопросов, посвященных внутренней и внешней политике России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор манежа требованиями Роспотребнадзора.

    Пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря, начало запланировано на 12:00.