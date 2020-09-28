Журналисты обвинили Трампа в неуплате подоходного налога

Согласно приведенным данным, после избрания главой Штатов в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил лишь по $750 подоходного налога. Адвокат Trump Organization Алан Гартен отметил, что за последние 10 лет политик заплатил правительству «десятки миллионов долларов личных налогов». При этом юрист использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими, сообщило ИА НСН.

Издание The Washington Post пишет, что Трамп назвал публикацию NYT «абсолютно фейковой». По словам лидера США, он заплатил много налогов.