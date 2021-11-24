Журналистов призвали не упоминать должности и звания виновников крупных аварий

Рассказывая о крупных или резонансных авариях с участием представителей органов власти журналистам не стоит делать акцент на должности или звании человека. Это сказывается на репутации организации и ее сотрудников, которые ничего противозаконного не сделали. Как сообщила «Газета.ru», с таким заявлением выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Свое мнение заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействия коррупции сделал после смертельной аварии в Тюмени. Там пьяный майор областного главка СК на иномарке сбил двух дорожных рабочих. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

По словам депутата Выборного, необходимо разделять виды уголовных правонарушений, которые совершаются намеренно. В них он включил изнасилования, хищения и разбои. Другие происходят в результате несчастного случая. К ним народный избранник отнес аварии на дорогах.

«По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — пояснил Анатолий Выборный.

Он отметил, что иногда суд оправдывает обвиняемых по уголовным делам. Но негативный фон уже причинит непоправимый вред репутации фигуранту или организации, к которой он имел отношение.

О том, что за рулем иномарки, сбившей двух дорожных рабочих сообщили в тюменском главке СК. В ведомстве сообщили, что по факту аварии завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения. В ближайшее время следователи намерены просить суд отправить фигуранта дела под стражу.

В официальном заявлении ведомства говорится, что виновник аварии понесет ответственность по всей строгости закона, невзирая на его должность, звание и место работы.