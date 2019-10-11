Журналистов попросили прекратить шабаш вокруг здоровья Заворотнюк
По мнению эксперта, происходящее вокруг болезни Заворотнюк очень дурно пахнет. Вместо молитвы за актрису СМИ устроили вокруг нее настоящий шабаш.
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«Какие-то уволившиеся „медсестры“, пытающиеся продать ее фото на больничной койке. Какие-то липовые „врачи“, продающие ее чуть ли не „предсмертное интервью“. Какие-то „медработники“, открыто обсуждающие в переписке ее якобы смерть», — отметил Манукян.
Он также вспомнил про заочно поставленные диагнозы и прогнозы, которыми заполнены страницы СМИ. Причем эта волна захлестнула и желтые, и вполне респектабельные издания. И этот поток не остановить, предположил Манукян.
Он сожалеет, что в России нет закона, запрещающего освещать все это в СМИ. Манукяин уточнил, что не предлагает ввести цензуру, а напомнил про «элементарное соблюдение норм приличия, человеческое поведение».
«Просто оставьте в покое Анастасию Заворотнюк и ее семью! Перестаньте искать „актуальные“ фото актрисы! Перестаньте пытаться брать у нее и у ее близких интервью!» — добавил Манукян.
В середине сентября стало известно, что Заворотнюк положили в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, у актрисы диагностировали рак мозга.
Семья звезды не дает никаких комментариев, а представители артистки попросили уважать личную жизнь Заворотнюк.