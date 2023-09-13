Власть 13 сентября 2023, 11:31 Журналист раскрыл меню торжественного обеда Путина в честь Ким Чен Ына Путин дал торжественный обед с осетриной и ухой в честь Ким Чен Ына РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин устроил торжественный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына. Журналист ВГТРК Павел Зарубин раскрыл в своем Telegram-канале, какие блюда включили в меню на приеме.

На торжественном обеде предлагали салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и щербет из облепихи. Кроме того, в меню вошли осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, а также таежная брусника с кедровыми орехами и сгущеным молоком.

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«Но подчеркну, что здесь возле некоторых блюд указано или/или, то есть не то, что это все предлагается съесть, — можно выбирать», — пояснил Зарубин.

Во время предыдущего саммита весной 2019 года во Владивостоке в честь лидера Северной Кореи тоже организовали торжественный прием. Тогда в меню включили дальневосточные деликатесы и традиционные блюда русской кухни, напомнил ТАСС. Например, на приеме предлагали борщ, салат из краба, пельмени из оленины, треску и хабаровскую говядину.

Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. После этого президент России и лидер КНДР приступили к беседе тет-а-тет.