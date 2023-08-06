Власть 06 августа 2023, 19:32 Журналист NYT исказил слова о выборах в России — Песков Песков: слова о переизбрании Путина в 2024 году в NYT интерпретировали неверно РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС статью американской газеты The New York Times. В материале ему приписали утверждение о переизбрании Владимира Путина в 2024 году с более чем 90% голосов.

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», — сказал Песков.

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По словам представителя Кремля, он лично разговаривал с журналистом, который задал ему вопрос о выборах.

«Уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то его переизберут с огромным преимуществом», — подчеркнул тогда пресс-секретарь Путина.

Газета The New York Times ранее опубликовала статью с цитатами представителя Кремля. В ней говорилось, что Песков якобы назвал выборы в России «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путина переизберут в следующем году с более 90% голосов».

Ранее Песков ответил на вопрос NYT, стремится ли Россия занять еще больше территорий Украины. Пресс-секретарь Путина напомнил журналисту о конституции государства.