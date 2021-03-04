Журналист кремлевского пула раскрыл, кто придумывает Путину необычные фразы для речей

У спичрайтеров Путина однажды спросили, сам ли президент придумывает запоминающиеся выражения, которые в итоге расходятся на цитаты. Как оказалось, глава государства сам готовит большинство своих речей.

«Вообще, выступления Путина должны быть болью для спичрайтеров, чьи заготовки перерабатываются абсолютно безжалостно. <…> Иногда это видно и публике, если камера показывает его сбоку. Обратите внимание на листы с речью — они, как правило, все исписаны-переправлены ручкой. Порой он продолжает править речь уже даже в зале заседаний. А потом на оборотной стороне записывает тезисы для ответов на вопросы или выступления других», — рассказал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Среди последних таких выражений фраза о «хорьковых целях». Так президент высказался о тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции и нарушать закон.

Ранее журналист из кремлевского пула рассказал, что самолет, на котором летает президент, называют основным. Также он сказал о воздушном судне, на котором путешествуют представители СМИ и делегации.