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    04 марта 2021, 13:48

    Журналист кремлевского пула раскрыл, кто придумывает Путину необычные фразы для речей

    Гора Орлов

    У спичрайтеров Путина однажды спросили, сам ли президент придумывает запоминающиеся выражения, которые в итоге расходятся на цитаты. Как оказалось, глава государства сам готовит большинство своих речей.

    Журналист кремлевского пула раскрыл, кто придумывает Путину необычные фразы для речей

    «Вообще, выступления Путина должны быть болью для спичрайтеров, чьи заготовки перерабатываются абсолютно безжалостно. <…> Иногда это видно и публике, если камера показывает его сбоку. Обратите внимание на листы с речью — они, как правило, все исписаны-переправлены ручкой. Порой он продолжает править речь уже даже в зале заседаний. А потом на оборотной стороне записывает тезисы для ответов на вопросы или выступления других», — рассказал журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    Среди последних таких выражений фраза о «хорьковых целях». Так президент высказался о тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции и нарушать закон.

    Ранее журналист из кремлевского пула рассказал, что самолет, на котором летает президент, называют основным. Также он сказал о воздушном судне, на котором путешествуют представители СМИ и делегации.