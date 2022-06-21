Журналист Кот: Запад везде разжигает войны и обвиняет Россию во всех смертных грехах

Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, журналист Юрий Кот обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что американский президент Джо Байден обвинил РФ в рекордном числе беженцев в мире из-за событий на Украине.

«Это яркий пример того, как они манипулируют, называют черное белым, а белое черным. Россия делает все для того, чтобы мир оставался стабильным, чтобы народы жили на своих территориях. Запад же везде разжигает войны, однако, по сложившейся традиции, они обвиняют Россию во всех смертных грехах, хотя на самом деле сами устраивают всю эту вакханалию», — обратил внимание Кот.

Он заметил, что Байден вместе со своими поддакивающими союзниками представляет жалкое зрелище. Журналист подчеркнул, что «вся их мерзость не просто вылезет наружу, а их же и похоронит».

По его словам, Россия не козел отпущения, на которого можно вешать ответственность за все. Журналист назвал Россию «медведем, который разберется со всеми козлами».