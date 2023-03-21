Власть 21 марта 2023, 12:55 Журналист из США обратил внимание на тревожную деталь при встрече Путина и Си Цзиньпина Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос об авторитете США в дипломатии РИА «Новости»

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Объятия российского президента Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином должны обеспокоить Белый дом. Такое мнение высказал американский политолог Томас Грэм, написало издание Newsweek.

«Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии», — сказал Грэм.

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что РФ и КНР стали ближе. Эти государства объединяет то, что они недовольны лидерством Соединенных Штатов.

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Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию 20 марта. Накануне он уже встретился с Владимиром Путиным, их неформальная беседа продолжалась четыре с половиной часа.

Председатель КНР 21 марта провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустиным, также во вторник состоится еще один разговор с президентом РФ. Рабочая поездка китайского политика в Москву продлится до 22 марта.