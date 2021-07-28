Журавлев подвел итоги весенней сессии Совфеда и поделился дальнейшими планами

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев подвел итоги весенней сессии и поделился планами на будущее. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам Журавлева, произойдут некоторые перемены в финансовой сфере в самое ближайшее время. В весеннюю сессию был принят закон о льготном налогообложении организаций общественного питания. Видоизменится контрактная система, включая сокращение сроков оплаты и увеличение доли закупок у малого бизнеса.

На сессии поговорили и про развитие и финансовое укрепление российских регионов. Будут выделяться инфраструктурные кредиты со сроком погашения до 15 лет и ставкой не более 3% годовых. По словам сенатора, регионы получат 500 миллиардов рублей. В будущем, по решению президента, эта сумма будет увеличиваться, чтобы ускорить развитие.

Лимиты на инфраструктурные кредиты были распределены практически среди всех регионов России в зависимости от численности населения. Поощряли тех, кто вел взвешенную политику и имел меньшую закредитованность.

Весенняя сессия прошла весьма продуктивно. По словам Журавлева, было принято решение о продлении применения пониженной ставки НДС для внутренних воздушных перевозок. Также сенаторы предусмотрели неприкосновенность МРОТ при взыскании задолженности. Кроме того, Совфед принял закон о запрете на размещение финансовых пирамид и нелегальных кредитов в Сети.

Спикер добавил, что в осеннюю сессию продолжится работа, направленная на регулирование процентных ставок, будет рассмотрено развитие сервиса «Работа в России» для удаленного взаимодействия работников и работодателей, а также платформы «Знай своего клиента» для упрощения проверки потребителей. Видоизменение налоговой системы также обсудят осенью.