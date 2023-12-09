Власть 09 декабря 2023, 08:43 Жога не увидел конкурентов Путину на выборах президента Герой ДНР Жога заявил, что у Путина нет конкурентов на выборах президента РИА «Новости»

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У действующего президента России Владимира Путина не будет конкурентов на ближайших выборах в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил герой Донецкой народной республики Артем Жога.

«Нет конкуренции. Победа, я думаю, станет безоговорочной с огромным процентом», — заявил он.

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По его словам, решение Путина о начале специальной операции и вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подарило жителям этих регионов свободу и право разговаривать на русском языке.

«Повторюсь еще раз. Не побоюсь этих слов, что выражаю мнение практически всех жителей наших регионов. Их надежды и пожелания в том, что Владимир Путин будет нашим президентом», — добавил Жога.

В пятницу, 8 декабря, Путин объявил о решении принять участие в президентских выборах в 2024 году. ЦИК России утвердил даты трехдневного голосования, оно пройдет с 15 по 17 марта.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отмечала, что ближайшие выборы станут историческими и определят дальнейший курс развития России.