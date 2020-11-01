Вице-губернатор Петербурга рассказал, изменятся ли тарифы на ЖКХ с 2021 года

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский рассказал, что если в 2021 году и будет повышение тарифов, то минимальное и жители не ощутят радикальной разницы.

«Несмотря на то, что есть независящие от нас факторы, такие как подорожание топлива, услуг подрядчиков, нам удается сдерживать затраты. Поэтому повышение тарифов если и будет в следующем году, то минимальное», — рассказал Шаскольский. Его слова приводят «Невские новости».

При этом он отметил, что власти Санкт-Петербурга стараются сдерживать рост тарифов. Точная информация о них будет известна в декабре.