Живущих в Арктике россиян поддержит Минвостокразвития

Для проживающих в Арктике граждан РФ в 2020 году будет разработана система социальной поддержки, которая будет отличаться от преференций, предоставляемых на Дальнем Востоке. Разработкой документа займется Минвостокразвития.

Как сообщил в РИА «Новости" замглавы министерства Александр Крутиков, запланированная система позволит предоставлять дополнительные льготы проживающим в Арктике гражданам. Таким образом ведомство надеется привлечь в регион экономически активное население.

Представленную Минвостокразивития систему преференция для бизнеса правительство в феврале внесло на рассмотрение в Госдуму.

«Нам нужно в этом году, кроме преференций для бизнеса, начать работу по созданию преференций для жизни в Арктике. Мы планировали в этом году такую систему подготовить. Конечно, ее реализация потребует времени», — сказал Крутиков.

Решения не будут полностью скопированы с тех, что уже внедряются в Приморье. Речь идет об особых условиях, которые «будут стимулировать жизнь в Арктике». Жизнь там более сурова, а, значит, нужно создать особую разностороннюю систему.

На Дальнем Востоке уже работают особые механизмы соцподдержки. В частности, программа «Дальневосточный гектар» и льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей и получателей «гектара».

Сейчас россияне, работающие на Крайнем Севере, получают процентную надбавку к зарплате. Ее размер составляет 10-100% и зависит от стажа работы, возраста сотрудника, конкретного региона и длительности проживания на Севере.

Жители Крайнего Севера также досрочно могут выйти на пенсию по старости и будут получать к ней надбавку в размере районного коэффициента.

Российские ученые аргументированно, на основании исследования литосферы, подтвердили претензии России на континентальный шельф Арктики, богатый углеводородами.