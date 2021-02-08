Жившего «на макарошках» депутата заподозрили в участии в незаконной акции

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко заподозрили в нарушении правил проведения митинга после участия в незаконной акции 31 января. Об этом сообщили в главке МВД РФ по региону.

Бондаренко задержали в Саратове после несанкционированной акции. Бондаренко подтвердил ТАСС, что участвовал в несогласованном митинге, однако он подчеркнул, что присутствовал на мероприятии как депутат, чтобы «не допустить перегибов».

Саратовского депутата доставили в городское отделение полиции, где на него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП. Дальнейшее рассмотрение ситуации пройдет в суде, куда были направлены соответствующие материалы.

Бондаренко был задержан в понедельник утром около своего дома.

Николай Бондаренко стал известен всей России после того, как решил месяц прожить на 3,5 тысячи рублей. Так он пытался доказать своей коллеге, что жить на «макарошках», как она заявляла, невозможно.