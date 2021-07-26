Животных запретят продавать в зоомагазинах и на птичьих рынках в России

В России запретят продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Законопроект внесли в Госдуму.

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщил ТАСС.

«Механизм запрета — установление требований к местам продажи животных», — рассказал политик.

Бурматов предложил внести поправки в закон об ответственном обращении с животными. Он считает, что нужно на законодательном уровне закрепить места, где можно продавать животных. Этот закон фактически запретит их продажу в зоомагазинах и на птичьих рынках.

В пояснительной записке к закону указано, что в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся «в стесненных условиях» с нарушением санитарных норм. Им не предоставляется надлежащая ветеринарная помощь, они лишены нормального питания, возможности гулять и общаться без надлежащей ветеринарной помощи и ухода.

В правительстве России поддержали проект, но внесли несколько замечаний, которые Владимир Бурматов исправил перед внесением в Госдуму.