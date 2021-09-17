Животноводческий комплекс построят в Приморье

Новый животноводческий комплекс планируют построить в Приморском крае. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Финансирование территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае увеличат на 309 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на строительство системы автономного газоснабжения, которая необходима для современного животноводческого кластера.

Частные инвестиции в агрокомплекс должны превысить девять миллиардов рублей. Новое предприятие предполагает более 1,5 тысячи новых рабочих мест.