Жителям Санкт-Петербурга посоветовали уйти на удаленку

Руководители предприятий в Санкт-Петербурге должны перевести часть сотрудников на удаленку. Работники уйдут из офисов вслед за москвичами.

Соответствующая рекомендация появилась в постановлении №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Его внес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Требование относится к работникам, «не участвующим непосредственно в обеспечении функционирования организации». Однако в документе не уточняется, какую часть от общего числа сотрудников рекомендуется отправить на дистанционную работу.

Кроме того, губернатор призвал людей старше 65 лет не покидать место проживания без крайней необходимости.

Постановление носит рекомендательный характер.

Аналогичное объявление вышло 2 октября в Москве. В столице тоже попросили по возможности перевести подчиненных на удаленную работу. При этом в документе говорится, что речь идет о до 50% сотрудников, причем хотя бы 30% работников должны перейти на дистанционку в обязательном порядке. Такой режим будет действовать с 5 по 28 октября. И это решение своевременное, считает вирусолог.

За несоблюдение требований компаниям грозит штраф от 10 до 300 тысяч рублей. Внеплановые проверки пройдут в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, писала «Газета.ru».

За последние сутки в России выявили 9859 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии — 1 204 502. Тем не менее в Москве пока не планируют закрывать магазины.